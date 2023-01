Pela 2ª vez, PF apreende ouro ilegal em aeroporto no Amazonas

De acordo com a PF, uma mulher de 37 anos foi presa com aproximadamente 58,7 gramas de ouro ilegal. Ela estava em um avião de pequeno porte e transportava a matéria-prima pertencente à União sem autorização e em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo.

Manaus/AM - Pela segunda vez nesta semana, a Polícia Federal apreendeu ouro ilegal no aeroporto de Tefé, interior do Amazonas.

