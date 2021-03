Pedreiro é executado no momento em que tomava banho em casa de Manaus

"No momento do crime haviam três pessoas dentro da casa, que não foram feridas, pois estavam dentro do quarto. Eles ainda viram os atiradores invadido a casa, mas não puderam fazer nada", contou.

Manaus/AM - O pedreiro Francisco de Oliveira Lemos, 41, o "Kinho", foi executado com 17 tiros no momento em que tomava banho dentro de sua casa. O crime aconteceu na manhã deste sábado (6), na rua Alameda A, Comunidade Nobre, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

