Pedreiro desaparece durante serviço no interior do Amazonas

Manaus/AM - Rildo Carvalho de Medeiros, de 53 anos, está desaparecido desde o dia 12 de maio deste ano. No início do mês, ele havia sido contratado para realizar serviços em um sítio, localizado na rodovia AM-070, Km 03 do ramal da Serra Baixa, no município de Iranduba, onde foi visto pela última vez.

De acordo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (distante 27 quilômetros da capital), no domingo (16), às 15h43, a noticiante Alexandra Colares, 36, informou que, no dia 2 deste mês, contratou Rildo para fazer serviços de pedreiro em seu sítio, localizado no município mencionado.

Conforme os registros do BO, a declarante disse que na última quarta-feira (12), ela retornou ao sítio e não encontrou mais o homem, mas que seus pertences e documentos haviam sido deixados na casa. A noticiante fez buscas pelo local, inclusive apresentando uma foto dele aos moradores daquela região, mas não teve sucesso.

Ainda segundo os registros, Alexandra procurou os irmãos do homem e comunicou sobre o desaparecimento do mesmo, porém eles ignoraram e pediram pra que ela esperasse mais um tempo que ele iria aparecer. Ela mencionou que Rildo é alcoólatra e tem algumas alucinações devido ao problema.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Rildo Carvalho que entre em contato com a Especializada por meio do número (92) 3214-2268 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.