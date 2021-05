Em 24h, sete veículos roubados são recuperados em Manaus; veja lista

Manaus/AM - Nas últimas 24 horas, a Polícia recuperou sete veículos com restrição de roubo em diversas zonas de Manaus,

Na segunda-feira (17), por volta das 9h, equipe militar da da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram um carro modelo Hyundai/Tucson GLB, de cor preta e placas NOT-1176, que havia sido roubado na rua Cupiúba, bairro Jorge Teixeira, na zona leste. A vítima, um homem de 48 anos, acionou os policiais. Com o uso do rastreador, o automóvel foi localizado no mesmo bairro, sendo entregue ao proprietário.



Na madrugada desta terça-feira (18/05), por volta das 3h30, a equipe policial da 27ª Cicom deteve um homem de 24 anos e recuperou uma motocicleta com restrição de roubo, que ele conduzia, além de objetos roubados. A ação ocorreu após denúncia de que um homem, a bordo de uma moto modelo Honda/CG 150 Titan ESD, de cor preta e placa JXF-7181, havia assaltado pedestres na rua Itarana, no bairro Amazonino Mendes, zona norte.



Após buscas, os policiais militares detiveram o indivíduo, com quem foram apreendidos vários aparelhos celulares e outros pertences de vítimas de roubos. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o veículo e os objetos apreendidos.



Os demais veículos recuperados, foram apresentados na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) ou nas centrais de flagrante das respectivas áreas.



Veículos recuperados:



• GM/Celta 5 Portas, cor azul – JWZ-5365

• Nissan/Versa 16SL CVT, cor cinza – PHN-3238

• Hyundai/Tucson GLB, cor preta – NOT-1176

• I/Toyota Hilux CDSRVA4FD, cor vermelha – PHN2H72

• Honda/CG150 Fan ESDI, cor vermelha – PHC-3502

• Honda/CG150 Start, cor vermelha – PHE8G78

• Honda/CG 150 Titan ESD, cor preta – JXF-7181