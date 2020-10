Pedestres levam susto ao encontrarem homem morto em avenida de Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem identificado como Franciney Tomás dos Santos, 33, foi encontrado por volta das 6h deste domingo (11), às margens da Avenida das Flores.

Pedestres que passavam próximo a entrada do Conjunto Carlos Braga, se depararam com a vítima jogada na calçada e acionaram a polícia. Os peritos que analisaram o corpo encontraram algumas escoriações e baques, mas não souberam afirmar se ele teria sido atropelado, espancado ou despencado do barranco que há no local.

Apenas um exame de necropsia mais detalhado poderá revelar a causa da morte que teria ocorrido há pelo menos oito horas, devido ao estado do cadáver. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para desvendar o que houve no local.