Pastor Everaldo, preso no Rio, batizou o presidente Jair Bolsonaro

Com a prisão decretada hoje pela manhã (28), durante Operação Tris in Idem da Polícia Federal, o Pastor Everaldo ficou conhecido em todo o país por se candidatas à Presidência da República em 2014.

E foi em 2016, que o pastor realizou o batismo de Jair Messias Bolsonaro nas águas do Rio Jordão, em Israel. O batismo, celebração religiosa, era à época um evento coincidia com a movimentação do então deputado federal Jair Bolsonaro para uma pré-candidatura à presidência da república.