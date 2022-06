Pastor é preso após deixar filha de 2 meses cega e paraplégica após espancamento

Rogério Chaves da Silva, conhecido como Pastor Rogerinho, 31, foi preso por deixar a própria filha de 2 meses cega e paraplégica após espancá-la em 2016. O homem foi detido nesta quarta-feira (15) quando estava a caminho de uma igreja no bairro de Quintino Bocaiúva, na zona Norte do Rio.

De acordo com informações da polícia, o homem agrediu a bebê brutalmente deixando ela com várias sequelas. Conforme a tomografia feita na época do crime, a menina apresentava lesões que indicavam que ela foi sacudida a ponto de movimentar o seu cérebro.

Além disso, o exame da criança mostrou uma fratura temporal e hemorragia, um quadro de trauma e havia hemorragia ocular. Ela ficou cega, paraplégica e portadora de comprometimentos cognitivos.

O suspeito de cometer o crime não compareceu ao juízo, sendo posteriormente considerado foragido. Ele passou a se esconder no interior do Complexo da Maré. Ainda segundo a polícia, o agressor ainda pregou em cultos em uma das igrejas do local. Rogério foi encaminhado para uma unidade prisional onde está a disposição da justiça.