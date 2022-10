Passageiros são feitos reféns durante assalto ao ônibus 321 em Manaus

Segundo a polícia, os suspeitos fizeram cerca de 10 pessoas e chegaram a apontar arma para uma criança para evitarem a prisão. No entanto, os militares conseguiram com que eles se entregassem. Não há informações até o momento de feridos.

Manaus/AM - Os passageiros do ônibus 321 foram feitos reféns por dois criminosos, na noite desta segunda-feira (24), durante uma tentativa de assalto, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manaus.

