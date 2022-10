Criminoso aponta arma para mulheres durante assalto em mercadinho em Manaus

Uma câmera de segurança do estabelecimento registrou toda a ação criminosa que durou menos de um minuto. As imagens mostram o momento em que o homem entra no local e, apontando a arma para as mulheres, anuncia o assalto. Ele exige os celulares e leva toda a renda do mercadinho.

Manaus/AM - Um criminoso invadiu um mercadinho, nesta segunda-feira (24), e apontou arma para duas mulheres durante um assalto em plena luz do dia. O crime ocorreu no bairro Flores, zona norte de Manaus.

