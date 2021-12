Passageiro fica nervoso e deixa mala cheia de drogas cair em embarcação de Manaus

Manaus/AM - Um passageiro ficou nervoso quando embarcou em uma embarcação com uma mala cheia de droga na manhã deste sábado (16). Por conta do nervosismo, a mala engatou, abriu e vários tabletes de maconha caíram, no Porto de Manaus. Quando todos descobriram o que tinha na bolsa do passageiro, ele fugiu do local. As testemunhas acionaram os policiais da 24ª Cicom, que apreenderam os materiais. Os 18 tabletes de maconha foram apresentados no 1º DIP.

