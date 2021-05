Pai que tentou matar filha em Manaus deu 'mata-leão' antes de esfaqueá-la

“Ele se diz lutador e pratica artes marciais. Primeiramente ele deu um golpe mata-leão na criança, quando a mãe percebeu a criança gritando, ela já estava no chão e ele apertando o pescoço da criança. Nesse momento, tanto a mãe quanto a avó travaram luta corporal com ele para tentar tirar a criança que estava sendo asfixiada. Elas conseguiram tirá-la, mas ele pegou uma faca, partiu para cima da criança e ainda conseguiu cortar a orelha direita da filha e ferir a mão da mãe que tentou defender a menina”, detalha a delegada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.