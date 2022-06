Pai procura filha de 7 anos desaparecida há mais de 6 meses em Manaus

Manaus/AM - Gleidismar Esther Mendoza Garcia, de 7 anos, está desaparecida há mais de 6 meses após se perder do pai durante um passeio na orla da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado pelo pai da menina, um jovem de 23 anos, Gleidismar estava passeando com ele no dia 28 de novembro de 2021 por volta das 13h, quando, em certo momento, a criança se distanciou e não foi mais vista. No dia do desaparecimento ela estava trajando uma blusa na cor rosa e short verde.

A delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), solicita a quem tiver informações sobre a localização de Gleidismar que entre em contato pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).