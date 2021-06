Pai é preso por estuprar filha desde os 6 anos em Manaus

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Especializada, as investigações em torno do caso iniciaram após denúncias anônimas serem feitas à Depca, informando que a vítima havia sofrido abuso sexual. “Com base nessas informações, nós nos deslocamos ao local indicado na denúncia e, por meio das características físicas do indivíduo, conseguimos identificá-lo e efetuamos sua prisão, em flagrante. Descobrimos, ainda, que a vítima sofria os abusos desde os 6 anos de idade”, informou a delegada. Procedimentos – O homem foi autuado em flagrante por estupro. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

