Padrasto é preso por agredir e ameaçar enteada de 11 anos no Amazonas





Manaus/AM - Um homem de 23 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso por agredir e ameaçar de morte a enteada, de 11 anos, em Nova Olinda do Norte.

De acordo com o delegado Bruno Rafael, a vítima procurou a delegacia acompanhada do tio e relatou ter recebido um soco no olho do padrasto, que ainda a ameaçou caso contasse o ocorrido ao pai.

Durante as buscas, os agentes localizaram o suspeito em via pública, no bairro Centro, portando um terçado. Ele foi detido e conduzido à delegacia.

Segundo a polícia, a criança revelou que os episódios de agressão eram frequentes. A Justiça foi acionada para a aplicação de Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima.

O homem responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.