   Compartilhe este texto

Padrasto é preso por agredir e ameaçar enteada de 11 anos no Amazonas

Por Portal Do Holanda

13/09/2025 18h44 — em
Policial


Foto: 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte. (Foto: Divulgação/PC-AM)

Manaus/AM - Um homem de 23 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso por agredir e ameaçar de morte a enteada, de 11 anos, em Nova Olinda do Norte.

De acordo com o delegado Bruno Rafael, a vítima procurou a delegacia acompanhada do tio e relatou ter recebido um soco no olho do padrasto, que ainda a ameaçou caso contasse o ocorrido ao pai.

Durante as buscas, os agentes localizaram o suspeito em via pública, no bairro Centro, portando um terçado. Ele foi detido e conduzido à delegacia.

Segundo a polícia, a criança revelou que os episódios de agressão eram frequentes. A Justiça foi acionada para a aplicação de Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima.

O homem responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

Bastidores da Política - Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista Bastidores da Política
Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Policial

+ Policial


Foto: Divulgação

13/09/2025

Suspeito de estuprar crianças leva surra da população e é preso em Manaus

Foto: Divulgação/MPAM

13/09/2025

Suspeitos de tráfico tentam fugir, mas são detidos pela PM em Lábrea

Foto: Divulgação

13/09/2025

Lideranças de facção criminosa são transferidas de Coari para Manaus

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

12/09/2025

Criminosos encapuzados invadem casa e matam morador no Monte das Oliveiras

Foto: Caio Guarlotte/Portal do Holanda

12/09/2025

Criminosos matam homem com tiros e pedradas e deixam bilhete ao lado do corpo em Manaus

12/09/2025

Polícia procura homem que cometeu furto em veículo usando ‘Chapolin’ no bairro Flores

Foto: Divulgação

12/09/2025

Homem é preso após espancar enteada de 11 anos e tentar fugir no Amazonas

Foto: Divulgação

12/09/2025

Homem é brutalmente espancado por moradores na Zona Sul de Manaus

Foto: Divulgação

12/09/2025

Casal é preso com fuzil e espingarda após denúncia em Manaus

Drogas apreendidas - Foto: Divulgação

12/09/2025

Polícia fecha conveniência de fachada que produzia e distribuía drogas em Flores

Delegacia de Nova Olinda - Foto: Reprodução

12/09/2025

Estelionatário é preso por aplicar golpes em idosos em Nova Olinda do Norte

Drogas estavam divididas - Foto: Divulgação

12/09/2025

Fiscalização apreende 80 kg de drogas no terminal de carga do aeroporto de Manaus

12/09/2025

Família encontra celular de cinegrafista assassinado na casa de suspeito em Manaus

Foto: Divulgação

12/09/2025

Homem é achado morto a facadas na Praça da Saudade

Julison Correa de Carvalho / Foto: Divulgação/PC-AM

11/09/2025

Homem que estuprou ex-companheira e sobrinha da vítima é procurado em Manaus

Foto: Divulgação

11/09/2025

Homem é preso por agredir e ameaçar ex em Manaus

Preso em Ribeirão Preto - Foto: Divulgação

11/09/2025

Trio é preso por usar IA para falsificar biometrias de vítimas e comprar carros no Amazonas

Delegada Priscilla Orberg falou sobre o caso. Foto: Jander Robson/ Portal do Holanda

11/09/2025

Suspeito é preso após dar socos e estuprar ex-companheira em Manaus, diz delegada

11/09/2025

Ao vivo: Operação Holograma e prende membros de organização criminosa

Foto: Divulgação

11/09/2025

Suspeito é agredido por populares após roubar e puxar cabelo de mulher na Praça 14

Outros já tinham sido presos - Foto: Divulgação

11/09/2025

Suspeito de fazer família refém durante assalto no Coroado é preso

Foto: Freepik

11/09/2025

Ex é preso por ameaçar, agredir e estuprar jovem em Manaus

Mohammad Manasrah tinha 20 anos e foi morto por homem ainda não identificado em Manaus. — Foto: Divulgação/Sociedade Árabe Palestina do Amazonas

11/09/2025

Acusados de matar palestino com gargalo de garrafa em Manaus vão a júri popular

Comprador não sabia que moto era roubada - Foto: Neto Silva/Portal do Holanda

11/09/2025

Venezuelano vai parar na delegacia após casal reconhecer moto roubada em Manaus

Casal abusava da menina há anos - Foto: Divulgação

11/09/2025

Mãe e padrasto são presos por estuprar e contaminar menina com HIV na AM-010

Amazonenses têm sido vítimas - Foto: Divulgação

11/09/2025

Golpe do falso advogado faz vítimas no Amazonas e polícia faz alerta

Piloto lançou avião na represa de Balbina / Foto: Divulgação

11/09/2025

Avião da Venezuela com 380 kg de drogas é interceptado pela FAB no Amazonas

Foto: Divulgação

10/09/2025

Mais de uma tonelada de drogas é apreendida em Santa Isabel do Rio Negro

Imagem mostra a vítima Mohamad Manasrah e à direita o local da briga / Foto: Divulgação

10/09/2025

Réus pela morte de jovem na saída de casa noturna vão a júri popular em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!