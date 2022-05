Padrasto é preso após enteada escrever carta relatando estupro que sofreu, no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, de 34 anos, foi preso após sua enteada, de 13 anos, escrever uma carta relatando os abusos que sofreu durante 4 anos, em Santo Antônio do Içá, no Amazonas.

De acordo com informações da polícia, os abusos começaram quando a menina tinha 9 anos. A mãe da vítima descobriu a situação após conversar com a avó da menina que explicou que a vítima descreveu as agressões em uma carta ao seu avô.

“Os abusos aconteciam quando a mãe não estava em casa. Em uma das práticas, o padrasto puxou a menina pelo braço, a jogou na cama e consumou o ato sexual”, relatou a investigadora de polícia Dulce Montefusco, da 53ª DIP.

Segundo a investigadora, a mãe, até então, não havia desconfiado dos abusos, no entanto, percebeu que a filha estava sempre aflita, nervosa e preferia estar na escola do que em casa. “O autor, quando a genitora não estava, entregava uma nota no valor de R$ 2 à vítima e comprava shorts e roupas íntimas para ela. Além disso, ele não a deixava dormir com seu irmão”, explicou.

O suspeito de cometer o estupro teve mandado de prisão cumprido na última sexta-feira (27).