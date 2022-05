'Pacu' é preso suspeito de participar de assalto em Manaus que terminou com PM baleado

Manaus/AM - Jhones Odlaniger do Amor Santana, conhecido como “Pacu”, foi preso nesta sexta-feira (13), suspeito de balear o policial militar Jackson César Souza, ao tentar roubar sua arma em um loja na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste, no dia 5 de maio.

No dia do crime, o policial estava trabalhando como segurança da loja, quando os criminosos entraram armados para assaltar o estabelecimento, mas o policial reagiu e acabou baleado no rosto e tórax.

Segundo o delegado Cristiano Castilho, titular do 14º DIP, Pacu estava dando apoio aos suspeitos que entraram na loja, e contou que o grupo não iria assaltar o estabelecimento, mas roubar a arma do PM.

"Eles fizeram um estudo na loja e já sabiam que o segurança era um PM, e queria sua arma. No dia do crime, um casal entrou na loja, a mulher iria distrair os vendedores, enquanto o companheiro iria surpreender o policial com outro elemento, mas o policial conseguiu reagir e houve a troca de tiros", explicou Castilho.

Jhones foi preso na casa da mãe dele e tem envolvimento em outros crimes, segundo o delegado.

A Polícia Civil ainda está à procura do suspeito que atirou do policial, que ainda está internado na UTI do Pronto Socorro Platão Araújo.