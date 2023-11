Operação Paz: Foragidos são presos por tráfico de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Dois foragidos, de 25 e 30 anos, foram presos em flagrante, na tarde desta segunda-feira (27), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, em Iranduba, no interior do Amazonas. A prisão foi efetuada por policiais do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em cumprimento à Operação Paz. Com a dupla foram apreendidas porções de oxi, cocaína e maconha.

A prisão dos suspeitos foi registrada por volta das 16h19, logo após os policiais terem recebido denúncia informando sobre a venda de drogas, no beco São Francisco, bairro Novo Amanhecer.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens tentaram fugir. Mas a dupla foi alcançada e presa.

Durante a revista pessoal, foi constatado que ambos possuíam mandados de prisão em aberto. Com os suspeitos os policiais encontraram cerca meio quilo de entorpecentes, entre oxi, cocaína e maconha, além de 70 pinos vazios. Foram apreendidos, ainda, nove munições, uma balança de precisão, seis celulares e R$ 50,00 em moedas.

Os suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, e conduzidos à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).