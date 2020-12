Operação mira envolvidos em esquema que desviou R$ 30 milhões em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil deflagra na manhã desta quarta-feira (2), a Operação “Sanguessuga” para desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar mais de R$ 30 milhões em impostos estaduais e federais no Amazonas. Estão sendo cumpridos 83 mandados de prisão, busca e apreensão em Manaus e no interior.

Mais de 300 agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Detran-AM e SSP-AM estão à procura dos alvos dos mandados prisionais. A operação Sanguessuga é fruto de investigação da DERFV com colaboração do Detran-AM. Mais informações serão fornecidas em coletiva de imprensa prevista para às 11h, na Delegacia Geral da Polícia Civil, no Dom Pedro, zona centro-oeste.