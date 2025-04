Operação Juros Altos: trio suspeito de agiotagem é preso em Juruá

Manaus/AM - Allan Silva Sampaio, 38, Antônio Raul Cabral Barrientos, 25, e Damácio Alexandre de Castro, 28, foram presos, nesta terça-feira (08), durante a Operação Juros Altos. Eles são suspeitos pelos crimes de organização criminosa, extorsão, ameaça, apologia ao crime e agiotagem.

De acordo com o delegado Bruno Rafael, da 70ª DIP, a equipe policial tomou conhecimento do caso após comerciantes procurarem a delegacia para denunciar ameaças de morte, sofridas após a contratação de empréstimos com Antônio Raul.

“Mesmo após a quitação dos valores emprestados, Antônio Raul continuava cobrando juros abusivos. Com base nessas informações, iniciamos as investigações, que revelaram a atuação de capangas para coagir as vítimas, entre eles Allan e Damácio Alexandre”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, as ameaças também eram reforçadas por mensagens enviadas por um indivíduo que cumpre pena em uma unidade prisional de Manaus. Ele seria responsável por intimidar as vítimas por meio de mensagens de texto.

“Durante as diligências, foi identificado que o dinheiro utilizado nos empréstimos era oriundo do tráfico de drogas, os autores utilizavam de uma possível facção criminosa para ameaçar as vítimas e que Raul seria o líder em Juruá. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos na organização criminosa”, destacou Bruno Rafael.

Com base nas evidências reunidas, a PC-AM representou à Justiça pela prisão temporária dos três indivíduos, cujas ordens foram devidamente expedidas. Eles foram localizados e presos em pontos distintos do município.

Os presos responderão pelos crimes de organização criminosa, extorsão, ameaça, apologia ao crime e agiotagem. Todos serão submetidos à audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.