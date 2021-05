Operação flagra motoristas bêbados e sem habilitação em Manaus

Manaus/AM - Três motoristas foram flagrados enquanto circulavam pela avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste.

Na ocasião, duas motocicletas também foram apreendidas e levadas para o parqueamento do Detran por conta de irregularidades.

Os flagrantes ocorreram durante a Operação pela Vida realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP) e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

De acordo com o Detran-AM, as autuações foram aplicadas por várias infrações, entre as principais, a ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de registro e licenciamento de veículo.

Além das barreiras de trânsito do Detran-AM, equipes da Polícia Militar realizam patrulhamento pelas redondezas do bairro para apurar denúncias ligadas ao tráfico de drogas.