Em menos de 1 hora, dois homens morrem enquanto jogavam baralho em Manaus

Já Jefferson Felipe Teles Batista, 28 anos, também estava jogando cartas, quando homens em um veículo prata, se aproximaram e começaram a atirar na vítima, que ainda tentou fugir da morte correndo para a casa. Porém, os criminosos correram para capturá-lo, e conseguiram alcançá-lo na travessa 10 de Julho, no bairro Valparaíso, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

O primeiro foi Odaires da Silva Borges, de 31 anos, foi assassinado em um bar por criminosos a pé, no bairro do Monte Sião.

