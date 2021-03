Operação da polícia apreende mais de 2,4 mil trouxinhas de drogas em Manaus

Manaus/AM - Durante operações policiais realizadas no fim de semana, entre sábado (13) e domingo (14), cerca de 16 pessoas foram presas e quatro adolescentes apreendidos suspeitos de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e furto. Além das prisões, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Três armas de fogo, 34 munições, 2.488 porções de drogas foram encontrados com criminosos.

Entre as ocorrências de destaque do fim de semana está uma ação da Rocam Motos. Na noite de sexta-feira (12), o batalhão de motocicletas prendeu um homem de 24 anos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, no bairro Parque Dez, zona centro-sul. Com ele, os policiais militares encontraram um revólver calibre 32 e uma pistola calibre 38. Ele já tinha passagem por receptação, ameaça e direção perigosa e foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outro caso, policiais militares da Força Tática apreenderam, na madrugada de sábado (13), um total de 1.599 pinos de cocaína no bairro Novo Israel, zona norte. O material estava em uma mochila, com quatro suspeitos, que ao avistarem a presença dos militares fugiram do local. Além dos pinos, 702 porções de entorpecentes foram achadas. O material ilícito foi levado ao 6º DIP.

A equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deteve, no bairro Cidade Nova, zona norte, um homem de 23 anos e apreendeu um adolescente por envolvimento com o crime de tráfico de drogas. O caso foi registrado na rua Tupi, Loteamento Campo Dourado. Foram encontradas 28 trouxinhas de entorpecentes e uma porção de maconha. O caso foi registrado no 6º DIP.

Fabiano Carneiro, de 33 anos, que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, foi capturado pela equipe da 12ª Cicom no bairro Flores, zona centro-sul. O indivíduo estava furtando fios de um sistema de internet. O caso foi registrado no 1º DIP.