Operação da PF contra tráfico internacional de drogas deixa dois mortos

Dois criminosos foram baleados e morreram na manhã de hoje (6), em Campinas, São Paulo, durante uma operação da Polícia Federal denominada Overload.

A ação mira um grupo de pessoas que integra uma rede internacional de tráfico de drogas que usava ao Aeroporto Internacional de Viracopos como ponto de exportação de cocaína.

Entre os envolvidos estão funcionários e ex-funcionários de empresas de segurança que prestaram serviços ao aeroporto, também um policial civil e um militar.

Os empregados eram sempre do alto escalão da logística do aeroporto. Um homem que recebia as encomendas na Europa também foi identificado. O esquema criminoso de tráfico e lavagem de dinheiro é liderado por traficantes brasileiros conhecido e foi descoberto em fevereiro deste ano, quando a PF apreendeu 58 quilos de cocaína no aeroporto.

A partir daí, a polícia começou a mapear a organização e conseguiu identificar os envolvidos, bem como a cadeia de comando da mesma. No total 35 pessoas estão na mira da operação e devem ser presas durante os trabalhos.