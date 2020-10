Mulher passa mal ao ser assaltada em frente de casa em Manaus

Manaus/AM - Uma senhora de 53 anos que não teve a identidade revelada, foi atendida às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após passar mal durante um assalto na rua 13, bairro São José, zona Leste de Manaus

Segundo informações, os criminosos chegaram em um carro, frente à casa da vítima, que estava com os filhos. Eles anunciaram o assalto e levaram todos os pertences da família. Com o susto, a mulher começou a passar mal, no entanto, recebeu atendimento ainda no local pelo Samu.

Após a ação criminosa, os suspeitos fugiram sem serem identificados.

A Polícia Civil deve investigar o caso.