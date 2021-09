Operação apreende quatro toneladas de pescado em Manaus

Manaus/AM - A Operação Lula Molusco, ocorrida na manhã desta terça-feira (31), resultou na apreensão de quatro toneladas de pescado, de um estabelecimento do ramo alimentício, que ofereciam risco à saúde do consumidor. A ação ocorreu no bairro Japiim, zona sul de Manaus, e contou com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

De acordo do delegado Eduardo Paixão, titular da unidade especializada, o estabelecimento trabalhava com fatiamento de pescados sem autorização dos órgãos competentes, sem registro e sem serviço de inspeção, oferecendo risco à saúde dos consumidores, por desrespeitar a legislação vigente e não apresentar sequer a origem da matéria-prima.

“No momento da ação flagramos no local cenas de desconformidades e risco à saúde pública para o consumidor final, por isso, não tivemos outra alternativa, senão autuar a empresa e apreender as quatro toneladas de produtos, entre eles: pescada branca, camarões, lulas, polvos, entre outros”, explicou o delegado.

Procedimentos – A empresa foi autuada pelas infrações sanitárias flagradas e os proprietários responderão pelos crimes contra relação de consumo, crimes contra o consumidor e crime contra a saúde pública.