Operação apreende arsenal em barco que seria entregue para facção em Manaus

O arsenal estava camuflado dentro de uma caixa de TV. Todas as armas foram apreendidas e levadas para 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Avenida Duque de Caxias, no bairro Praça 14 de Janeiro.

Conforme informações repassadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o armamento veio do interior do Amazonas e estava destinado para integrantes de uma facção criminosa na capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.