Operação apreende 1 tonelada de cobre supostamente furtado em Manaus

“No mês passado, o prefeito David Almeida esteve reunido com o secretário de Segurança Pública do Estado, para que juntos, integrássemos, essa operação para coibir os furtos de tampas de bueiros, fios elétricos e chapas de metal, que são furtados diariamente em nossa capital. Nós iremos fazer a operação de forma integrada para diminuir os danos causados à população manauense”, ressaltou o secretário municipal da Casa Militar, tenente William Dias.

Manaus/AM - Durante a operação “Hefesto”, deflagrada pela Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas, mais de 30 estabelecimentos foram vistoriados pelos policiais e agentes de fiscalização de diversos órgãos municipais e estaduais. Aproximadamente 1 tonelada de fios de cobre foram recolhidos para averiguação. A operação foi deflagrada, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (30), em todas as zonas da capital.

