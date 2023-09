Onze homens são presos por violência contra mulher no Amazonas

Também foram realizadas palestras em Parintins, para conscientizar estudantes e a comunidade sobre a importância do combate à violência contra às mulheres, para enfatizar a asseguração da Lei e atender vítimas e outros para a quebra do ciclo da repressão da mulher.

“Durante as diligências, também houve cumprimento de mandados de busca e apreensão relativos a tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo. Nessa ocasião, foram encontradas porções de oxi e cocaína, três aparelhos celulares e um carro, oriundos do tráfico de drogas na região”, disse a delegada.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular da DEP, a princípio a equipe policial foi até Boa Vista do Ramos, para efetuar o cumprimento das ordens judiciais.

Manaus/AM - Onze homens foram presos por crimes como descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e estupro, todos no âmbito da violência contra a mulher. A ação ocorreu durante Operação Shamar que está acontecendo desde segunda-feira (28) em Parintins e Boa Vista do Ramos, municípios do Amazonas.

