Ônibus articulado é furtado do T4, em Manaus

Manaus/AM - Um ônibus do transporte público foi furtado, na tarde deste sábado (18), do terminal de passageiros T4, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste.

Por volta das 17h, policiais militares receberam a informação que um ônibus, do tipo biarticulado, havia sido furtado e estava trafegando em direção ao Centro de Manaus.

As equipes policiais iniciaram buscas, localizando o veículo abandonado na avenida Sete de Setembro, com a chave na ignição; contudo, nenhum suspeito do delito foi encontrado. O ônibus foi entregue aos responsáveis da empresa no local.