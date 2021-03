Oito veículos roubados são recuperados pela polícia no Amazonas; veja lista

A equipe da 26ª Cicom localizou no bairro Colônia Terra Nova, zona leste, um Prisma preto de placa QZL-1G68, com restrição de roubo e também uma placa clonada. O automóvel foi entregue para a proprietária.

Um carro HB20, cor vermelha e placa PHU-9D54, com registro de furto, foi encontrado no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste, pela equipe da 4ª Cicom. O veículo foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Cidade de Deus, zona leste, policiais militares da 13ª Cicom localizaram uma motocicleta XRE 300, de cor amarela e placa NOM-9985, também com restrição de roubo. Ela estava na rua Dez e foi conduzida até a Derfv.

Policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizam no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona norte, uma motocicleta CG 150 Titan Mix, cor laranja, placa NOQ-1556, com restrição de furto. O veículo foi encontrado abandonado na rua Paulo Pinto Nery e entregue ao proprietário.

Manaus/AM - Em 24 horas, as polícias Civil e Militar recuperaram oito veículos roubados em Manaus e no município de Manacapuru, interior do Amazonas, conforme informações da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

