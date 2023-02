Nutricionista sequestrada em shopping de Manaus foi escolhida aleatoriamente, diz delegado

Os suspeitos levaram R$ 8 mil da vítima em transferências via PIX e após as transferências, eles abandonaram a nutricionista em um lugar e o carro dela em outro ponto, depois fugiram no carro de José. O delegado ainda revelou que o carro da fuga não tinha nenhuma restrição, mas foi tirado no nome de uma colega da igreja de José.

“A vítima foi escolhida de forma aleatória porque eles chegaram no shopping uns 10 minutos antes da vítima, andaram pelo estacionamento e como ainda não conseguiram abordar ninguém, eles decidem sair, mas quando um carro de luxo entra no local, eles retornaram e avistam a vítima e a levam”, explicou.

Três homens participaram do sequestro relâmpago e até o momento dois foram presos: José Antônio Silva de Souza, 33, que dirigia um carro usado para dar apoio aos comparsas, e Lucas dos Santos Conceição, 25, que ameaçou a vítima dentro do carro dela.

Manaus/AM - A nutricionista sequestrada no estacionamento do Shopping Ponta Negra, na última terça (7), foi escolhida aleatoriamente pelos criminosos, segundo afirmou o delegado Costa e Silva, durante coletiva nesta quinta-feira (9).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.