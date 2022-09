Novo vídeo: Pistoleiros atiraram em segurança e executaram mulheres em loja na Compensa

De cara limpa, três criminosos chegam em um carro e atiram contra o segurança da loja que está na frente do estabelecimento. Enquanto um persegue o segurança pela rua, os outros dois invadem o local e atiram contra as duas mulheres na frente de uma idosa e um outro rapaz, que são poupados.

Manaus/AM - Novas imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação dos pistoleiros que executaram a tiros Vanessa Araújo Carvalho, de 40 anos, e Janea Simplício de Carvalho , de 50 anos, no último sábado (10), no bairro Compensa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.