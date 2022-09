Mulher é torturada por tribunal do crime após quebrar TV em bar de Manaus

No local também haviam três homens responsáveis pelas agressões. Um ainda tentou se esconder no banheiro ao ver os policiais, mas foi preso.

Ao chegarem, os PMs encontraram a vítima jogada no chão com as mãos e os pés amarrados para trás e uma mordaça na boca. Ela tinha marcas de sangue e lesões pelo corpo e rosto.

