Novo vídeo mostra militar armado assustando clientes e sendo detido pela PM em Manaus

Manaus/AM - Nova imagens de câmera de segurança do lado de fora do Boteco Caminho d'Ksa mostra que o bombeiro militar identificado como Ronaldo Betany Marques também atirou do lado de fora do estabelecimento. Ele foi preso na noite de ontem (9) após efetuar vários disparos dentro do bar.

No novo vídeo, Ronaldo aparece alterado discutindo com os funcionários, ele está acompanhado de um casal de amigos que tentam acalmá-lo. Em seguida, ele 'saca' a arma e atira, assustando os clientes que estão na área externa do bar. Descontrolado, ele entra e dispara várias vezes dentro do bar, funcionários e a banda que tocava no local correm para se proteger dos disparos.

Na cena ainda é possível ver o amigo do militar tentando tirar a arma da mão dele. Funcionários ao avistarem uma viatura acenam desesperadamente para que o homem seja contido.

Ainda segundo o delegado Thiago Bernardi, plantonista do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o militar foi encaminhado a um quartel dos Bombeiros, onde aguardará o encaminhamento para a audiência de custódia.