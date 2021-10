Armado, homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Manaus

Em razão do flagrante, o envolvido foi conduzido com toda a materialidade ao 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com o suspeito detido foi encontrada uma arma de fogo, com três munições intactas, e nas imediações do local foi encontrada uma bolsa com porções de substâncias entorpecentes, dos tipos oxi, cocaína e maconha.

A ação ocorreu por volta das 6h20, após denúncias de que indivíduos estariam praticando tráfico e exibindo armamentos na rua São Benedito, na comunidade Monte Sião. No local indicado, as equipes nas viaturas 6049, 6439 e 6048 fizeram cerco, e os envolvidos fugiram, sendo um deles capturado.

