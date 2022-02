Nove veículos são recuperados no fim de semana em Manaus

Na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, zona sul da capital, policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) abordaram o condutor de um veículo modelo Prisma, de cor prata e placa QZL-4E77. Dentro do carro foi encontrada uma arma de fogo e 13 munições. O suspeito foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Entre a manhã da sexta-feira (4) e a manhã de ontem (6), nove veículos foram recuperados em Manaus pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com o auxílio das câmeras de videomonitoramento do sistema Paredão. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a ferramenta faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro.

