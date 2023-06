Nove pessoas são presas com armas e drogas no Amazonas

No município de Pauini , os agentes prenderam um homem, de 23 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Com os suspeitos foram apreendidas cinco trouxinhas de pasta base de cocaína, um relógio, uma pulseira, um canivete e um celular. Ele foi levado para a 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Um dos casos ocorreu no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Policiais militares prenderam um homem, de 31 anos, com uma arma. O suspeito estava em posse de uma pistola 9 mm, um carregador, 11 munições intactas, um celular, uma bolsa e R$120 em espécie. Ele foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Nove pessoas foram presas no Amazonas entre a manhã de quarta-feira (14), e as primeiras horas desta quinta-feira (15). As prisões e apreensões foram efetuadas em Manaus e nos municípios de Parintins e Pauini.

