Mulher tem celular roubado enquanto baixava aplicativo no Centro de Manaus

Policiais faziam patrulha de rotina quando foram acionados por populares, repassando que uma mulher havia sido roubada, por dois indivíduos. Em contato com a vítima, ela relatou que estava baixando um aplicativo em seu celular quando foi surpreendida pelos assaltantes, que fugiram em seguida levando seu aparelho. Os policiais iniciaram buscas e conseguiram avistar os suspeitos, que fugiram ao perceber a aproximação da viatura, sendo porém detido um deles. O indivíduo foi reconhecido pela vítima, e após revista, o celular modelo Samsung foi recuperado pela equipe policial, juntamente com um estilete. As partes foram em seguida conduzidas ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos de polícia judiciária.

