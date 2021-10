Mulher supostamente embriagada é detida após atropelar motociclistas em Manaus

Uma testemunha disse para a polícia que a suspeita avançou o semáforo da rua João Valério com a rua Rio Purus, no Conjunto Vieiralves, e causou o primeiro acidente. Em seguida, fugiu do local e começou a ser perseguida por outros motociclistas, onde acabou causando outro atropelamento.

Manaus/AM - Uma mulher foi detida na noite deste sábado (23), suspeita de atropelar dois entregadores delivery e não prestar socorro. O acidente aconteceu no bairro do Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul de Manaus.

