Criminosos invadem casas, desfiguram o rosto de homem e atiram em mulher no Amazonas

Manaus/AM - Criminosos invadiram duas casas e balearam uma mulher na manhã deste domingo (24), na rua Alegria, no bairro Jardim Amanda, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Duas pessoas ficaram feridas e uma delas teve o rosto desfigurado.

Testemunhas afirmaram que o grupo era composto por seis homens, estavam armados com facas, terçados e armas caseiras. Eles invadiram a primeira casa por volta das 8h.

Lá, uma mulher foi brutalmente espancada. Os alvos seriam desafetos que não foram encontrados pelos criminosos.

A partir daí, eles invadiram uma segunda casa, onde espancaram uma mulher e o esposo dela.

O homem ficou com o rosto desfigurado após receber golpes de facas e várias coronhadas no rosto. Não satisfeitos, um dos membros do grupo atirou na mãe dele.

A mulher está no hospital e passa por cirurgias, o estado de saúde dela é grave. A polícia faz vasculha a região à procura dos homens, mas até o momento, ele não foi encontrado.