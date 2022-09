Mulher que se passava por policial federal e dava 'carteirada' em festas é detida em Manaus

A Polícia Federal no Amazonas cumpriu nesta sexta-feira (16), mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher de 19 anos, que se passava por Policial Federal.

No local da busca foram encontrados diversos uniformes de diferentes forças de segurança pública, bordados com nomes falsos, broches oficiais, coturnos, um teste de gravidez falso e uma pistola airsoft.

A investigada usava identidade falsa em nome de Júlia Bianchessi e nas redes sociais costumava publicar fotos institucionais de verdadeiras policiais, bem como de militares do Exército Brasileiro.

Além disso, também se passava por integrante da equipe de policiais federais do Aeroporto Internacional de Manaus.

Fora do mundo digital, apresentava-se com identidade falsa e, de acordo com testemunhas, frequentava festas e ingressava em estabelecimentos por meio de “carteirada verbal”.

A investigada foi conduzida para a Superintendência Regional da Polícia Federal para prestar esclarecimentos e responderá pelos crimes de falsificação do selo ou sinal público, punido com reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa, além do crime de falsa de identidade, com pena cominada de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa.