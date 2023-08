Mulher que finge ser servidora do CRAS para cometer furtos em Manaus é procurada pela polícia

Quem tiver informações a respeito do paradeiro de Aldilene, deve entrar em contato com pelos números (92) 98503-8913, disque-denúncia do 1° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu Cícero.

“Aldilene orientava que as pessoas participassem de uma reunião em determinado local escolhido por ela, para verificarem se elas tinham acesso a benefícios sociais. A mulher ainda orientava que as vítimas não levassem aparelhos celulares ou pertences pessoais para o local, pois não era permitido”, explicou o delegado.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1° DIP, Aldilene utilizava uma artimanha para realizar os furtos. Ela abordava suas vítimas informando que estava conduzindo um cadastramento para doação de cestas básicas a pessoas carentes.

Manaus/AM - Aldilene da Silva Martins, de 35 anos, está sendo procurada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ela é suspeita de de passar por servidora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para cometer furtos.

