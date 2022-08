Mulher que estuprou enteado dos 3 aos 6 anos é presa em Manaus

“Após o cometimento do crime, a mulher ainda dizia para o menino não contar os fatos à sua mãe, fazendo com que ele se sentisse coagido a contar”, disse.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, a prisão ocorreu no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte.

