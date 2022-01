Mulher que estava desaparecida é encontrada morta no porta-malas do próprio carro

Lourdes Clenir Oliveira Melo, 48, que estava desaparecida desde a última segunda (10), foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro na noite de ontem (12), em Içara, no sul de Santa Catarina. O ex-companheiro da vítima é considerado suspeito.



A mulher é moradora de Estância Velha, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). Ela teria terminado um relacionamento e separado no dia 20 de dezembro, mas, seu companheiro não teria aceitado, passando a ameaçar Lourdes.



"Vizinhos o viram dias antes nas imediações da casa dela e no domingo à noite ouviram gritos no mesmo lugar. Já na segunda, perceberam uma movimentação diferente, objetos quebrados no pátio, porta entreaberta", disse o delegado Rafael Sauthier em entrevista ao UOL sobre o ex-companheiro da vítima.



A polícia também encontrou marcas de sangue na casa da mulher.



Lourdes foi encontrada no porta-malas do próprio carro, modelo Corsa de cor preta, enrolada em um cobertor. O veículo estava estacionado na frente de uma casa abandonada. Vizinhos desconfiaram da situação e resolveram acionar a polícia.



O suspeito já chegou a ser preso em flagrante por ameaçar Lourdes, mas acabou liberado no mesmo dia. Na ocasião, a vítima recebeu uma medida protetiva contra ele. O suspeito segue foragido.



A vítima deixa três filhos de outro relacionamento.