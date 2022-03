Mulher que discutiu com traficantes em Manaus foi morta na frente de bebê

Durante a prisão, a esposa de um dos executores chegou a mentir para a polícia, alegando que no dia e hora do crime, o marido estava em casa.

“Os soldados foram na sua residência e ela ainda estava com seu neném no colo e passou para a sua mãe. E eles executaram ela na frente dos dois”, pontua.

O delegado Ricardo Cunha, detalhou durante coletiva que quando Deivid Ribeiro Correa, 19, Henrique Ferreira Vasconcelos, 25, invadiram a casa dela para matá-la, Raylene estava com a criança no colo e foi obrigada a entregá-la para a avó para que ele também não fosse ferido:

