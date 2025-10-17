Mulher que alugava carros de luxo para seduzir e furtar homens é presa em Manaus
Manaus/AM - Jenny Stephanie Mariano Arante, de 30 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio do Sistema Paredão, por furto qualificado mediante fraude. Ela seduzia os homens em vias públicas e furtava seus pertences após encontros sexuais dentro de carros de luxo alugados.
O delegado Rafael Allemand explicou que Jenny abordava as vítimas nas ruas, geralmente na frente de suas casas. Ela puxava assunto, convidava para entrar no carro e depois de se relacionar com os homens, os furtava sem que eles sequer percebessem.
“Uma vítima compareceu na tarde de quarta-feira à sede do 23º DIP, onde relatou que caminhava por uma rua do bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus, quando reconheceu o carro no qual havia entrado dias antes. Na ocasião, teve uma quantia de R$ 2 mil em espécie e um cordão de alto valor levados pela autora”
A prisão ocorreu no mesmo dia, quando o veículo foi interceptado já na Ponte Rio Negro, a caminho do Iranduba. Com Jenny, a polícia encontrou R$ 400 em espécie e recuperou o cordão do homem.
