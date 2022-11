Mulher morta em Manaus foi espancada, esfaqueada e arrastada por barranco

Manaus/AM – A polícia identificou ao menos cinco golpes de faca no pescoço da mulher que foi achada morta na manhã de hoje (9), em uma área de mata localizada atrás de um residencial no Distrito Industrial, na zona leste.

