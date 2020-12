Mulher morre ao ser atingida por bala perdida na cozinha de casa

Eunice Veiga, de 59 anos, morreu nesse sábado (12), ao ser atingida no pescoço por uma bala perdida. A mulher estava na cozinha de casa no bairro Amendoeira, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, quando recebeu o disparo.

Familiares chegaram a socorrê-la, mas ela veio não resistiu. A polícia ainda não sabe de onde partiu o disparo, mas já investida o caso. O que se sabe até o momento é que facções rivais tem trocado tiros constantemente na região, na disputa por território.

Familiares e amigos lamentaram a perda de Eunice: "Hoje eu perdi a minha sogra, vítima de uma guerra que não acaba. Uma pessoa que amava ajudar o próximo, um coração que não tinha igual, uma mulher que sempre amou os seus cinco filhos e seus seis netos sem desigualdade. Hoje, o céu está em festa porque vai ter ajuda dessa grande mulher e heroína que sempre batalhou para a criação de cada um dos seus filhos", escreveu um genro dela.