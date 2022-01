Mulher mantida refém por marido em Manaus é identificada

Manaus/AM - A mulher mantida refém pelo marido foi identificada como Rosana de Almeida Fonseca, de 40 anos. O caso começou por volta das 23 horas de domingo (16), no bairro Mutirão, na zona Norte de Manaus, e segue durante a manhã desta segunda-feira (17). Os filhos do casal também estão dentro da residência. De acordo com a polícia, o casal teria se desentendido e o suspeito teria iniciado uma sessão de tortura contra a vítima que, desesperada, ligou para a polícia e informou sobre as agressões. Com a chegada dos policiais, o homem trancou a mulher e os filhos dentro de casa e passou a ameaçá-los de morte. A energia do imóvel foi cortada e os militares da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e da Companhia de Operações Especiais (COE) tentam, por mais de 5 horas, negociar com o homem para liberar os reféns.

