Mulher jogada da escada sofreu ferimento grave e passa por cirurgia em Manaus

Manaus/AM - Débora Rodrigues Costa de Souza, 21, a mulher supostamente empurrada pelo marido da escada de uma casa na manhã de hoje (1), no bairro Morro da Liberdade, está passando por cirurgia no Hospital João Lúcio.

Segundo o delegado João Vitor Tayah, da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), Débora sofreu uma fratura grave no crânio.

Por conta disso, Rodrigo Pereira da Silva, o marido acusado de agredir e jogar a mulher da escada, vai responder agora por tentativa de feminicídio.

“Em razão das lesões que ela sofreu ao cair dessa escada, ela está no centro cirúrgico passando por procedimento que visa corrigir uma eventual fratura no crânio. Uma coisa bem perigosa que colocou em risco a vida da vítima”, explica.

O delegado afirma ainda que em depoimento, Rodrigo nega ter empurrado Débora e conta que os dois estavam alcoolizados quando iniciaram uma discussão.

A briga evolui para agressões e no meio da confusão, ela teria caído da escada: “Na versão do acusado, ela estava indignada por ele ter saído para ingerir bebida alcóolica com um amigo e o retornar para casa, ela também sob efeito de substância alcoólica teria iniciado com ele uma discussão e agressões recíprocas”.

João Vitor disse ainda que Rodrigo tentou se defender das acusações com o argumento de que tinha sido agredido por Débora também, mas o delegado explica que as agressões por parte do homem e a tentativa de homicídio não se justificam:

“Não existe briga justa entre homem e mulher. Não adianta o agressor chegar aqui dizendo que a agressão quem iniciou primeiro foi a vítima (...). O homem que agride a mulher não está brigando com alguém de igual para igual, por isso existe a Lei Maria da Penha”.

A polícia afirma que já há registro de outras ocorrências envolvendo o casal, mas não foram divulgados detalhes por conta do segredo de Justiça.

Rodrigo deve passar por audiência de custódia para saber se responderá o crime em liberdade ou preso.